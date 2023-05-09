Более 50 тыс. человек стали участниками торжеств 9 Мая в Брестской крепости

Более 50 тыс. человек приняли участие 9 Мая в тожественных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой»

Для брестчан 9 Мая особый праздник. Жители пограничного города познают героическую историю своего народа, можно сказать, еще с младенчества в священной для всех народов когда-то большой страны Брестской крепости. Именно здесь, несмотря на весь трагизм обороны цитадели над Бугом в июне 1941 года, свой первый шаг сделала Великая Победа. А потому в этот день и молодежь, и старики, семьями и поодиночке, группами и целыми коллективами — все устремляются в мемориальный комплекс.

Празднование Дня Победы в областном центре началось с парада с участием военной техники, военнослужащих Брестского гарнизона и органов пограничной службы. Механизированная колонна и парадные расчеты проследовали по улице Ленина и проспекту Машерова и уступили место торжественному шествию во главе с руководством области и города и машинами с ветеранами. В многотысячной колонне с портретами героических предков прошли и более 5 тыс. участников патриотической акции «Беларусь помнит. Помним каждого».

Немногим более 1 тыс. живых свидетелей той войны — ветеранов, инвалидов, узников фашизма, блокадников и работников тыла — остались в Брестской области, в том числе 89 непосредственных участников боевых действий 1941-1945 годов. Лишь немногие из них находят силы присоединиться к праздничным мероприятиям. В Брестскую крепость небольшую группу ветеранов доставили на машинах. Специально для них установили стулья на площади Церемониалов. Председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко тепло поприветствовал почетных участников торжеств, поздравил с Днем Победы и пожелал крепкого здоровья.

Митинг-реквием по традиции начался с возложения цветов к Вечному огню и венков к плитам мемориала. В церемонии приняли участие руководители государственных органов управления, депутаты, представители общественных организаций, дипломатических ведомств, духовенства. Память отдавших жизнь за свободу и независимость защитников Родины присутствующие почтили минутой молчания. Тишину над руинами крепости прервал ружейный салют.

«Именно здесь было положено начало всенародного сопротивления врагу и, в конечном счете, Великой Победе. За нее наш народ заплатил огромную цену. До сих пор мы открываем новые страницы трагедии, которую принес фашизм на нашу землю, — сказал Юрий Шулейко. — Мы продолжаем эстафету созидания, укрепляем экономику, повышаем качество жизни, воспитываем патриотов своей страны Мы видим по ситуации, насколько это важно для безопасности людей, сохранения государства. Еще недавно мы не могли представить, что в странах, пострадавших от фашизма, День Победы отменен как праздник. С такой реальностью невозможно примириться. Она заставляет нас еще раз вспомнить горькие уроки войны и вдвойне оценить значимость Великой Победы».

Своеобразной эстафетой, которую приняло от предшественников нынешнее поколение защитников Отечества, воспринимался на фоне мемориальных плит и Вечного огня торжественный марш воинов Брестского гарнизона.

Празднование в крепости продолжилось выступлением заслуженного коллектива академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь. После столичных артистов эстафету подхватил Брестский городской духовой оркестр с праздничным концертом «Цветы Победы». Массовые гулянья в городе над Бугом сегодня будут проходить в различных местах до вечера. А в 22.00 над Брестской крепостью по традиции прогремит праздничный салют.

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