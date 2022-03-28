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Более 60 случаев болезни Лайма зарегистрировано в Беларуси с начала года

28.03.2022
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Более 60 случаев болезни Лайма и два случая клещевого энцефалита зарегистрировано в Беларуси с начала года. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, 

Уточняется, что среди заболевших болезнью Лайма преобладало городское население, клещевым энцефалитом чаще заболевали сельские жители.

Ежегодно в республике регистрируется более 2 тыс. случаев болезни Лайма и около 100 случаев клещевого энцефалита.

В этом году первые клещи появились в феврале в Брестской и Гомельской областях. В связи с происходящими климатическими изменениями в сторону потепления продолжительность периода активности клещей увеличилась до десяти месяцев (с февраля по ноябрь). Поэтому с конца зимы до поздней осени не исключена возможность заражения человека клещевыми инфекциями.

Местами обитания иксодовых клещей наиболее часто являются смешанные леса. Наибольшая концентрация клещей отмечается на просеках, старых вырубках, других местах с высокой травой, хорошо развитым кустарником, вдоль лесных тропинок. Клещей можно встретить и в лесопарковых зонах городов, на дачных и огороднических участках.

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