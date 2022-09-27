Более 600 вакансий насчитывается на рынке труда Лунинецкого района

В Лунинецком районе насчитывается более 600 вакансий.

Следует отметить, что управлением по труду, занятости и социальной защите райисполкома проводится целенаправленная работа по оказанию помощи гражданам в трудоустройстве. За 8 месяцев с начала года по такому вопросу в управление обратилось 759 человек в том числе 326 граждан получили статус безработного. Трудоустроено 660 человек, из них 246 – безработных.

Четыре человека получили безвозмездные субсидии для организации своего дела. Постоянно ведется работа по информированию, профориентации и переобучению. За первое полугодие обучение под гарантию трудоустройство прошли 23 безработных

Кроме этого в оплачиваемых общественных работах приняло участие 117 безработных. С использованием средств Фонда социальной защиты населения в свободное от учёбы время организована занятость 241 учащегося.

На сентябрь уровень зарегистрированный безработицы по району составил 0,3%