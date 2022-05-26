Более 61 тыс. детей планируют оздоровить летом в Брестской области

В Брестской области за время летних каникул планируется оздоровить 61,5 тыс. детей, сообщили в региональном представительстве Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Летом в регионе должны открыться 22 стационарных оздоровительных лагеря, в том числе новый областной детский лагерь «Ювента» в Ивацевичском районе, созданный на базе бывшего Бытенского детского дома. Общая коечная мощность лагерей составляет 3563 места в смену. За лето в оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием планируется оздоровить 21,2 тыс. школьников, еще 40,3 тыс. ребят — в лагерях с дневным пребыванием.

По предварительным данным, на подготовку к летнему оздоровительному сезону детских загородных лагерей в этом году планируется выделить Br3,8 млн. В том числе Br2,9 млн. составляют средства местного бюджета. Пятую часть всей суммы (Br763,1 тыс.) намерены обеспечить собственники лагерей. Часть средств предоставят республиканский бюджет и спонсоры.

На удешевление стоимости путевок в детские лагеря Брестской области из республиканского бюджета выделено Br7,7 млн. Для детей работников бюджетной сферы, доплату до полной стоимости путевок для социально незащищенных категорий и приобретения путевок для воспитанников школ-интернатов из средств местного бюджета предусмотрено Br493,4 тыс.

Как отметили в региональном представительстве, особое внимание будет уделено оздоровлению детей социально незащищенных категорий и организации лагерей труда и отдыха. В летний период планируется оздоровить 1,4 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 580 детей-инвалидов. Кроме этого, по мере поступления заявок будет максимально обеспечена потребность в оздоровлении детей, состоящих на профилактическом учете, находящихся в социально опасном положении, детей из многодетных семей.

Все подробности оздоровительной летней кампании в Лунинецком районе читайте в номере гаазеты «Лунінецкія навіны» за 25 мая

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