Более 7 тыс. откликов уже поступило на проект изменений и дополнений Конституции, заявил журналистам директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов

По его словам, такая активность граждан ожидаема. “Граждане обсуждают Основной закон. Это общественный договор, который имеет очень важное значение для суверенитета, независимости нашей страны. Поэтому интерес к проекту Конституции объясним, обоснован и помогает посмотреть на все нормы Конституции, которые сегодня трансформируются, оценить насколько правильный путь выбран”, – сказал Вадим Ипатов.

По его словам, по сути, это общественный аудит. “То есть наряду с публичным обсуждением, конечно же, идет оценка того, что уже сделано. А сделано очень много, ведь работа над Конституцией практически год уже идет. Мы должны вспомнить диалоговые площадки, которые прошли. Надо вспомнить работу Конституционной комиссии, которая не завершена. Поэтому интерес очень большой, и он помогает нам всем, кто задействован в этом процессе, еще раз посмотреть, что же все-таки в окончательный проект должно войти”, – отметил директор НЦЗПИ.

Сегодня в Белорусском институте стратегических исследований проходит экспертный семинар на тему “Образ будущего через призму проекта Конституции Республики Беларусь”. Основными вопросами для обсуждения стали: проект Конституции – выражение ключевых ценностей и запросов белорусского общества (на основе результатов социологических исследований и работы диалоговых площадок) и политическое будущее Республики Беларусь в разрезе глобальных трендов с учетом обновления Конституции.

“Образ будущего, конечно же, видится мирным, стабильным. Чтобы каждый гражданин был уверен в своем будущем, чтобы наши дети росли в мирной, спокойной обстановке, чтобы у нас работала экономика. И для этого нужен Основной закон, который устанавливает правовые основы дальнейшего развития Республики Беларусь”, – добавил Вадим Ипатов.

belta.by