Более 70% белорусов негативно относятся к введению против Беларуси санкций. Такие данные масштабного социологического исследования “Беларусь: мнение о будущем” озвучил журналистам руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко

Участники опроса во всех областях и возрастных группах выразили негативное отношение (71,3%) к введению против Беларуси санкций (55,1% – негативно, 16,2% – скорее негативно).

Затруднились ответить 16,8% опрошенных. Нейтральную позицию занимают 8,5%. Позитивно введение санкций оценивают 1,5%, скорее позитивно – 1,4%.

“Мне бы хотелось посмотреть в глаза тех 1,5%, которые ответили “Позитивно”. Потому что это значит позитивно относиться к тому, что твоей стране будет плохо. Но мы видим, что такие люди в обществе присутствуют, и это нашло отражение в том числе и в опросе”, – отметил Сергей Мусиенко.

В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ “Институт социологии НАН Беларуси” совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование. В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность – экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.

Следует отметить высокий интерес граждан к анкетированию, большинство из которых положительно восприняли интерес социологов к их позиции и оценкам. Опрос воспринят как возможность донести свое мнение о текущих процессах, волнующих проблемах и будущем страны. Граждане высказывали пожелания более частого проведения подобных социологических исследований. При живом обсуждении с интервьюерами респонденты поднимали вопросы обеспечения водоснабжением, строительства объектов социальной и досуговой инфраструктур, качества и доступности медицинского обслуживания и другие. Все поступившие замечания услышаны и поставлены на контроль местной исполнительной властью.

belta.by