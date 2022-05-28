Более 70 ДТП с участием диких животных произошло в Брестской области с начала года

С начала года на дорогах Брестской области зафиксировано 71 ДТП с участием диких животных, сообщил заместитель начальника областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко.

Больше всего случаев произошло на участке Ивацевичи — Барановичи трассы М1 (18 столкновений машин и зверей), между Пинском и Ивацевичами на дороге Р6 (9 фактов), на дороге Р85 Слоним — Высокое в Пружанском районе (6). К счастью, люди в тех авариях не пострадали. А вот животные погибли все, в том числе 57 европейских косуль, 8 лосей, 4 оленя, кабан и бобр.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, в прошлом году за аналогичный период в четырех ДТП пострадали 7 человек.

Среди основных причин дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных специалисты называют невнимательность водителей, несоблюдение ими скоростного режима, неспособность принять быстрое правильное решение при резком изменении дорожной обстановки.

«Чаще всего столкновения с животными на дорогах происходят в конце весны — начале лета, когда расселяется молодняк, а также в начале осени во время брачного периода у копытных. Самое опасное — столкновение с лосем. Нужно помнить, что он не идет назад, не разворачивается. Поэтому лося лучше объезжать сзади. Если удар и случится, то он произойдет по касательной. При скорости автомобиля 60 км/час лось разбивает лобовое стекло, но не влетает в салон автомобиля», — отметил Сергей Мычко.

Если аварии избежать не удалось, нельзя оставлять место ДТП и забирать тушу погибшего животного — за это грозит уголовная ответственность. Необходимо вызвать сотрудников ГАИ, которые установят обстоятельства происшествия.