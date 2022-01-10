Более 8 тысяч школьников оздоровились на зимних каникулах в Брестской области

В Брестской области во время зимних каникул в оздоровительных лагерях отдохнули более 8 тыс. школьников, сообщила заместитель начальника областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Елена Яцкевич.

В каникулярный период на базе учреждений образования и специализированных спортивных школ было организовано 245 лагерей с дневным пребыванием, в них отдохнули 8149 ребят. Для сравнения: зимой прошлого года в Брестской области работало 197 лагерей, в которых оздоровились 4906 детей. “Эпидемическая обстановка в регионе улучшается, поэтому родители без опасений относятся к коллективному отдыху детей”, – пояснила большую разницу в цифрах Елена Яцкевич.

Работа лагерей в области была организована с 27 декабря по 6 января сроком не менее чем на шесть дней. В Бресте большинство лагерей функционировало в течение восьми дней. Государственная дотация на удешевление стоимости путевки составила Br4,2 в день на одного ребенка.

Программа пребывания в оздоровительных лагерях включала мероприятия новогодней благотворительной акции “Наши дети”. Ребята посещали различные мероприятия с участием главных героев новогодних праздников – Деда Мороза и Снегурочки, проводили время в зимних забавах, соревнованиях и конкурсах на свежем воздухе.

За 2021 год в Брестской области в каникулярный период в оздоровительных лагерях различных типов (дневных, круглосуточных, профильных) отдохнули 83 012 детей.

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