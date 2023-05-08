Более Br15,5 млн направят на инфраструктуру пострадавших от аварии на ЧАЭС районов Брестской области

Более Br15,5 млн планируют направить в текущем году на строительство инфраструктуры в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил заместитель начальника управления инвестиций, строительства и ликвидации последствий аварии на ЧАЭС комитета по архитектуре и строительству облисполкома Алексей Дробышевский.

В Брестской области к пострадавшим от чернобыльской катастрофы относятся три района — Столинский, Лунинецкий и Пинский. На реализацию мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие этой части полесского региона, в рамках государственной программы по преодолению последствий аварии на ЧАЭС в 2021-2022 годах выделено более Br25 млн. В нынешнем году на эти цели запланировано направить более Br15,5 млн. По госпрограмме в пострадавших районах газифицируют населенные пункты, строят объекты для сельского хозяйства, здравоохранения, образования.

За два прошедших года специалисты построили более 48 км газопроводных сетей. На газовое отопление смогли перейти жители 611 домов в деревне Лахва и агрогородке Любань Лунинецкого района, в деревне Ворони Столинского района. В очереди на газификацию еще три населенных пункта. Речь идет об агрогородке Жидче и деревне Хойно Пинского района и агрогородке Синкевичи Лунинецкого района. В Жидче уже начаты работы. Для двух оставшихся сел разрабатывается проектно-сметная документация.

В пострадавших районах за два года после реконструкции ввели четыре социальных объекта. В Столинском районе благодаря государственной программе модернизировали среднюю школу в деревне Коротичи. В Лунинце под учебный корпус реконструировали здание общежития. В деревне Лахва здание бывшего детского сада переоборудовали под нужды амбулатории врача общей практики. Также был реконструирован лечебный корпус Лунинецкой центральной районной больницы.

В сфере сельского хозяйства в последнее время средства стремятся вкладывать в развитие животноводства. Так, на молочно-товарной ферме «Верхний Теребежов» было построено два коровника. В этом году там намечено завершить возведение еще двух. Также планируется закончить строительство двух коровников на МТФ «Сахалин» в агрогородке Белоуша. Все эти сельхозобъекты распложены в Столинском районе.

belta.by

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