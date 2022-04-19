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Более ста дополнительных поездов назначила БЖД на майские праздники

19.04.2022
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Белорусская железная дорога на период майских праздников назначила более ста дополнительных поездов, сообщили в пресс-центре предприятия.

«Для улучшения качества обслуживания пассажиров Белорусская железная дорога продолжает работу по назначению дополнительных поездов с учетом прогнозируемого роста пассажиропотока в дни предстоящих майских праздников и Радуницы», — рассказали в БЖД.

Так, 29-30 апреля дополнительно назначен поезд международных линий №250/249 в сообщении Минск — Санкт-Петербург — Минск. Он отправится из белорусской столицы 29 апреля в 19.15, чтобы прибыть в Санкт-Петербург утром следующего дня в 9.20. В обратном направлении поезд отправится из Санкт-Петербурга 30 апреля в 14.26 с прибытием в Минск 1 мая в 5.08.

С 29 апреля по 10 мая во внутриреспубликанском сообщении также назначены дополнительные поезда по маршрутам Минск — Брест, Минск — Гомель и Минск — Жлобин.

Напомним, ранее на период с 29 апреля по 10 мая было назначено 75 дополнительных поездов. В дни майских праздников и Радуницы по наиболее востребованным у пассажиров направлениям будут курсировать 105 дополнительных поездов. Билеты на них уже доступны в продаже.

Более подробную информацию о дополнительных поездах, времени их отправления и стоимости проезда можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» или по телефону 105.

belta.by

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