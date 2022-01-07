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Более жесткий курс на суверенитет и одновременно на укрепление связей с братскими государствами

07.01.2022
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что взял более жесткий курс на сохранение суверенитета и независимости, но и одновременно на укрепление связей с дружественными и братскими государствами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, посещая в Рождество Христово храм в Минске

“Должен вам сказать, что этот год будет непростым. Мир изменится серьезнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, – будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями, – сказал глава государства. – Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина. Неважно, что там происходит сегодня. Там народ обездолен до крайности. Так долго продолжаться не может”.

“И нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры. А там произошел даже по религиозным направлениям такой раскол, который преодолеть будет очень сложно. Это то, что и нам хотели в 2020 году преподнести – автокефалию, раскол нашей церкви, и так далее и тому подобное. Вы это все знаете. Мы этого избежали. И я не хочу, чтобы это повторилось у наших соседей”, – подчеркнул белорусский лидер.

belta.by

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