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«Больше, чем папа, шептухи в шоке и стоимость «дневного дозора» в Микашевичах» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 21 октября

20.10.2022
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Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 21 октября:

—   21 октября в Беларуси впервые отмечается День отца. Жизнь, трагедия и отцовская любовь — читайте в материале “Больше, чем папа”

— Государственная идея. Есть над чем подумать

— Адекватное реагирование: высадка мощного “десанта” в Бресте

— Польша. Не по-соседски: агрессивная риторика и реальный настрой

— Взаимовыгодное сотрудничество: Лунинецкий район укрепляет связи с регионами Российской Федерации

—  Аварыі на дарогах раёна: прычыны і наступствы

— Необходимость и стоимость  «Дневного дозора» в Микашевичах

— Залатая восень у Запроссі і Вільчы: нават мясцовыя аб гэтым не ведалі

— О дне сегодняшнем:  хочешь мира – готовься к войне или Выбор настоящих белорусов

— Літаратурнае свята ў Мікашэвічах

—  Стоит ли ходить к «шептухам»? Мнение протоиерея Сергия Крышталя

— Не губляйце пільнасці, землякі! Пажары ў Лунінецкім раёне

—  Что приготовил Александр Солодуха жителям Лунинца?

— «Пісьмо аб Беларусі» Пракуратура ўзялася за школы

— Вынікі фотаконкурса “Сучасніца”. Пераможцаў чакаюць прызы!

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