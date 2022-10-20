«Больше, чем папа, шептухи в шоке и стоимость «дневного дозора» в Микашевичах» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 21 октября
Основные темы номера газеты “Лунінецкія навіны” за 21 октября:
— 21 октября в Беларуси впервые отмечается День отца. Жизнь, трагедия и отцовская любовь — читайте в материале “Больше, чем папа”
— Государственная идея. Есть над чем подумать
— Адекватное реагирование: высадка мощного “десанта” в Бресте
— Польша. Не по-соседски: агрессивная риторика и реальный настрой
— Взаимовыгодное сотрудничество: Лунинецкий район укрепляет связи с регионами Российской Федерации
— Аварыі на дарогах раёна: прычыны і наступствы
— Необходимость и стоимость «Дневного дозора» в Микашевичах
— Залатая восень у Запроссі і Вільчы: нават мясцовыя аб гэтым не ведалі
— О дне сегодняшнем: хочешь мира – готовься к войне или Выбор настоящих белорусов
— Літаратурнае свята ў Мікашэвічах
— Стоит ли ходить к «шептухам»? Мнение протоиерея Сергия Крышталя
— Не губляйце пільнасці, землякі! Пажары ў Лунінецкім раёне
— Что приготовил Александр Солодуха жителям Лунинца?
— «Пісьмо аб Беларусі» Пракуратура ўзялася за школы
— Вынікі фотаконкурса “Сучасніца”. Пераможцаў чакаюць прызы!