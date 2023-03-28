«Больше так не делать!» Госконтроль навёл порядок на предприятии в Брестской области

Вопросы, касающиеся деятельности предприятий и организаций, – наиболее актуальная тематика, поднимаемая жителями Брестчины в своих обращениях в Комитет государственного контроля Брестской области.

Жаловались как на ненадлежащее выполнение субъектами хозяйствования договорных обязательств и превышение служебных полномочий отдельными работниками, так и на несоблюдение требований законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности.

По результатам рассмотрения отдельных обращений доводы заявителей признаны обоснованными и приняты соответствующие меры реагирования.

Так, бесхозяйственность, антисанитария, системное несоблюдение требований пожарной безопасности, законодательства о труде и иные недостатки в филиале «Городище» ОАО «Агрокомбинат «Мир» стали причиной обоснованной жалобы жителя г.Барановичи в Комитет. По результатам принятых мер реагирования выявленные нарушения устранены, запрещенное в использовании оборудование снято с эксплуатации, а работники обеспечены необходимой спецодеждой.

За допущенные нарушения юридическое лицо и заместитель начальника охраны объектов общества привлечены к административной ответственности, шесть виновных должностных лиц – к дисциплинарной ответственности в виде выговоров, из заработной платы одного из них удержан материальный ущерб в размере более 600 руб. за перерасход лимита пробега закрепленного автомобиля.

Комитет государственного контроля Брестской области