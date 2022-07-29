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Большие выходные — с работниками культуры Лунинецкого района!

29.07.2022
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«День деревни» планируют отметить жители сразу двух населенных пунктов на Лунинетчине. Так, 30 июля, в субботу, в 16.00 начнется концертная программа возле Язвинского СДК. А в воскресенье, 31 июля, в 17.00 организаторы приглашают земляков на торжество в Дубовку. Мероприятие проведут на площадке возле местного магазина.

31 июля в д. Городная Столинского района пройдет VII международный пленер гончаров. Лунинетчину на нем будут представлять народные мастера Елена Коцуба, Елена Данилович и Людмила Брезина (все – из аг. Дятловичи), Ирина Коваль из Полесского, Жанна Лопатина из Язвинок и Елена Каплич из Синкевич. Талантливые землячки готовят свои работы: вышивку, ткачество, вязание крючком, изделия декоративно-прикладного искусства.

В этот же день состоится областной этнографический концерт «Рух зямлі», в котором примет участие народный фольклорный коллектив «Лабчанка» (Лобчанский СДК, художественный руководитель – Светлана Мелюх).

А вот народный ансамбль песни и музыки «Шляхцічы» Лунинецкого городского Дома культуры, руководит которым Геннадий Шевчик, отправится в Ивановский район на праздник «Апольскі фальварак вітае гасцей».

 

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