Большое застолье у Андрея Малахова с участием жительницы Лунинецкого района

Работница Лунинецкого молочного завода Нина Еремеевич выступила в специальном новогоднем выпуске программы «Песни от всей души» 31 декабря.

На этот раз в студии собрались самые яркие исполнители из разных стран, которые весь год радовали своими душевными песнями и покорили сердца зрителей. Как подчеркнул ведущий Андрей Малахов, «за несколько часов до нового года решили сделать народный хит-парад по письмам телезрителей».

И это новогоднее застолье стало по-настоящему самым большим и интернациональным – за круглым столом исполнители из Беларуси, Узбекистана, Казахстана и многих других стран не только поют свои лучшие хиты, но и вспоминают традиции и главные семейные песни, которые объединяют многих.

«Я назову планету именем твоим…» – полюбившийся хит Софии Ротару вновь прозвучал в исполнении Нины Еремеевич.

– С удовольствием откликнулась на приглашение, потому что уже не понаслышке знаю, что здесь в студии всегда очень приятная, уютная и почти домашняя обстановка. А еще, что не отнять – замечательная редакторская команда, которая оперативно решает любые, даже самые мелкие, вопросы.

На съемочной площадке приятно было видеть тех, с кем уже встречалась, любимых артистов, познакомилась с новыми интересными людьми. Несказанно была рада, что нас снова поддерживал заслуженный артист России Валерий Семин.

Специальный новогодний выпуск, по словам певицы Татьяны Булановой, получился «душевным и теплым: мы поговорили, попели замечательные песни, обменялись позитивной энергией и получили заряд новогоднего настроения».

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