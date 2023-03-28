БПЦ призвала мировое сообщество защитить каноническое православие в Украине

Синод Белорусской православной церкви выступил с обращением, в котором призвал мировое сообщество защитить каноническое православие в Украине. Обращение размещено на официальном портале БПЦ,

Синод БПЦ подчеркнул, что планомерные действия украинских властей против единственной в стране канонической православной церкви вызывают недоумение и скорбь. Отмечается, что верующие с особой болью в сердцах воспринимают посягательства на Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру — общую для братских народов святыню, которая является одним из величайших духовных центров не только украинского, но и мирового православия.

В обращении говорится, что насельники Киево-Печерской лавры дважды в XX веке совершенно безосновательно с правовой точки зрения изгонялись властями из обители, а она сама подвергалась поруганию и разорению: в 1920-е годы и в период хрущевских гонений.

В БПЦ заметили, что еще недавно невозможно было представить, что в XXI веке вновь случится произвол по отношению к людям, которые не совершают никакого зла, но неугодны действующей власти лишь из-за собственной веры и религиозной принадлежности.

«Если Киево-Печерская лавра сегодня вновь лишится своих насельников, то это может повлечь за собой трагические духовно-нравственные и культурные последствия не только для православных верующих, но и для всего украинского общества», — отметили архипастыри и члены Синода.

Подчеркивается, что реализация намерений властей Украины обострит и без того сложную общественно-политическую ситуацию и межрелигиозные отношения внутри украинского государства. Это может стать импульсом для нового этапа церковного раскола, начала осквернения святынь, поругания и разграбления православных храмов и монастырей. В результате этого могут вспыхнуть беспорядки или даже открытое гражданское противостояние на почве религиозной нетерпимости.

БПЦ призвала мировое сообщество активно выступить с защитой канонического православия на украинской земле, а также отменить решение о выселении насельников Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, оставив обитель в юрисдикции Украинской православной церкви, и принять высшим руководством Украины соответствующие нормативные правовые акты. «Мы также призываем власти Украины обеспечить неукоснительное соблюдение действующего украинского законодательства и международного права в отношении свободы совести и вероисповеданий, соблюдения законных прав и свобод человека», — отметил Синод.

Ранее на сайте обители было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что монахи Украинской православной церкви, которые находятся на территории Киево-Печерской лавры, обязаны до 29 марта покинуть монастырь из-за расторжения договора аренды с ними.

belta.by

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