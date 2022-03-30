«Братская» Украина устроила информационную войну против Беларуси в августе 2020. ЭТО ДРУГОЕ (видео)

Информационная война — дело тонкое. Это не кассетная бомбардировка гражданских и не бомбежка детских пляжей, что у украинской армии хорошо получалось — пока Россия не решила положить этому конец.
Как оказалось, Украина устроила информационная войну против Беларуси задолго до спец. операции России.
И НА ЭТО ЕСТЬ НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА!
Как «братская» Украина приложила руку к протестам 2020 года?
Каким методам информационных атак обучают украинских вояк?
И как с помощью фейков пытаются деморализовать силовой блок?