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Брестчане в Узбекистане. Причём тут Лунинецкий молочный завод?

28.04.2023
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Заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Кравчук: «Среднеазиатский рынок является перспективным с учётом формирующейся экономической конъюнктуры, данный проект взаимовыгоден как для белорусской, так и для узбекской стороны», сообщает Брестский облисполком

В Узбекистане бренд BRETTA тесно связан с Первым регионом. Каким образом:

Одним из учредителей бренда является ОАО «Лунинецкий молочный завод».

Бренд основан при непосредственном участии руководства Брестской области и Посольства Республики Беларусь в Узбекистане.

28 апреля в Ташкенте компанию посетил заместитель председателя облисполкома Вадим Кравчук, который встретился с директором предприятия Равшаном Ишназаровым при участии советника Посольства Республики Беларусь Дмитрия Гракуна.

Завод сфокусирован на выпуске сухих смесей из молока для изготовления мягкого мороженого. Согласован бренд для продукции завода — Bretta. Смеси в том числе продаются в розницу в небольших упаковках. На их основе узбекистанские потребители самостоятельно готовят мороженое в домашних условиях.

Заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Кравчук в составе делегации прибыл в Республику Узбекистан (г.Ташкент). На протяжении трех дней будет принимать участие в наблюдении за ходом подготовки и проведения референдума, назначенного на 30 апреля 2023 года

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