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Брестчанка Ульяна Байдук: «Молодое поколение не должно забывать, какой ценой досталась нашим предкам победа»

13.06.2022
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Брестчанка Ульяна Байдук станет участницей проекта «Поезд Памяти», который стартует 22 июня в городе над Бугом. Поезд с двумя сотнями белорусских и российских школьников проедет по городам двух стран и финиширует в Минске в День Независимости 3 июля.

Приглашение на проект Ульяна получила после победы в республиканском конкурсе «Знай свою Конституцию», который состоялся в нынешнем году. Ее сочинение-эссе было удостоено диплома I степени в номинации «Конституция Республики Беларусь и ее место в моей жизни».

– Участие в проекте «Поезд Памяти» – большая честь для меня, программа будет насыщенной, мы посмотрим много достопримечательностей, – говорит Ульяна. – Но главное, что подобные проекты помогают хранить память о Великой Отечественной войне, в которой погиб каждый четвертый житель Беларуси. Важно, чтобы современное молодое поколение не забывало, какой ценой досталась нашим предкам победа.

Сама Ульяна закончила десятый класс 31-й брестской средней школы. Девушка интересуется не только историей страны, но и литературой, особенно русской и зарубежной классикой. Среди любимых писателей – Лев Толстой и Джейн Остин. По ее мнению, увлечение литературой помогло ей победить в конкурсе сочинений. Она также является участницей Брестского пограничного военно-патриотического отряда, а в свободное время любит шить и рисовать.

Тем не менее, дальнейшую свою жизнь Ульяна намерена связать не с искусством. По ее словам, после окончания школы она планирует поступать в медицинский университет.

Иван СЕРГЕЕВ, газета «Заря» 

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