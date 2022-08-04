Брестчина: 5 пожаров за сутки, спасено 5 человек, из них двое — дети

В Брестской области зафиксировано 5 пожаров за прошедшие сутки. Спасено 5 человек, двои из них — дети

03.08.2022 в 10-46 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по ул. Куйбышева в д. Сукач Ганцевичского района. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

Пожар в АПК

03.08.2022 в 15-49 поступило сообщение о пожаре в зерносушильном комплексе в аг. Большая Турна Каменецкого района. В результате пожара огнем повреждено 200 кг зернобобовой смеси. Работниками МЧС и ОАО спасено 12,8 тонн смеси. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

03.08.2022 в 20-18 поступило сообщение о загорании легкового автомобиля «Nissan Versa» в районе д. Каменица-Жировецкая, с/т «Южное» Брестского района. В результате пожара автомобиль уничтожен. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

03.08.2022 в 21-35 поступило сообщение о пожаре в хозяйственном строении по ул. Садовой в д. Клетная Пинского района. В результате пожара огнем уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

Спасенный при ДТП

03.08.2022 в 20-38 поступило сообщение о ДТП с участием грузового и легкового автомобилей по адресу: Барановичский р-н, 0,1 км севернее аг. Крошин. Работниками МЧС при помощи ГАСИ спасен (деблокирован) водитель легкового автомобиля 1998 г.р., который бригадой СМП с травмами различной степени тяжести госпитализирован в УЗ «Барановичская городская больница №1».

Спасенные АПИ

04.08.2022 в 01-56 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Криничной в д. Ворони Столинского района. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, закопчены стены и имущество в доме. Сработавшим АПИ спасены хозяйка дома 1989 г.р., и ее дети 2013 и 2016 г.р. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

Поиски людей

03.08.2022 в 11-25 поступило сообщение о пропавшей в лесном массиве возле д. Нехачево Ивацевичского района гражданке 1949 г.р. В 12-44 потерявшаяся спасена (обнаружена) работниками лесного хозяйства, в медицинской помощи не нуждается.

По оперативным данным с 06-00 03.08. до 06-00 04.08.2022 на территории Брестской области ликвидировано 3 пожара травы и кустарника на общей площади 0,71 га.

По информации УМЧС Брестской области