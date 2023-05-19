ЗдоровьеМикашевичиНовости районаОбщество

Брестчина: Лунинецкий район на 4 месте по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией

19.05.2023
39

В настоящее время в Республике Беларусь более 24 тысяч человек, живущих с ВИЧ, в Брестской области – 1907.В эпидемический процесс вовлечены все административные территории области.

По прежнему г. Лунинец и Лунинецкий район находится на 4-м месте по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди районов Брестской области.

Наибольшее число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц на территории Брестской области зарегистрировано в г. Пинске – 996, г. Бресте – 387, г. Барановичи – 213. В Лунинецком районе за весь период наблюдения выявлено 185 случаев ВИЧ-инфекции. Превалирует половой путь передачи ВИЧ-инфекции – 71,3% всех зарегистрированных случаев. Соотношение мужчин и женщин составляет 66,5% и 33,5% соответственно. В районе ВИЧ-инфекция унесла жизни 52 человек.

За прошедшие 4 месяца 2023 года в районе выявлено 3 новых случая ВИЧ-инфекции. Наблюдается тенденция по увеличению числа выявляемых ВИЧ-инфицированных в возрастной группе 18-49 лет (66,5%). 100% всех новых случаев, выявленных в районе, приходится на долю полового пути передачи ВИЧ.

Активизация полового пути передачи ВИЧ-инфекции на протяжении ряда последних лет свидетельствует о том, что люди либо не знают о мерах профилактики инфекции, либо пренебрегают ими, полагая, что ВИЧ-инфекция имеет отношение только к определенным группам населения, с которыми человек себя не соотносит. Однако, ВИЧ-инфекции подвержены все возрасты, все национальности и никакой социальный статус не дает гарантии остаться незараженным без соблюдения определенных правил поведения.

Лунинецкий центр гигиены и эпидемиологии

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Карьера или семья – обсудили в Лунинце

Карьера или семья – обсудили в Лунинце

19.05.2023
Photo of Лунинчане отмечены дипломами на областном уровне

Лунинчане отмечены дипломами на областном уровне

19.05.2023
Photo of Прокуроры помогли работникам получить заработную плату на общую сумму почти 8 миллионов рублей

Прокуроры помогли работникам получить заработную плату на общую сумму почти 8 миллионов рублей

19.05.2023
Photo of Жительница Житковичского района вербовала девушек для занятия проституцией

Жительница Житковичского района вербовала девушек для занятия проституцией

19.05.2023
Photo of Лунинчанин среди победителей областного конкурса «Спасание на воде» (видео)

Лунинчанин среди победителей областного конкурса «Спасание на воде» (видео)

19.05.2023
Photo of В семье Анатолия и Ольги Воронич из Лунинецкого района – 13 детей!

В семье Анатолия и Ольги Воронич из Лунинецкого района – 13 детей!

19.05.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть