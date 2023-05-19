Брестчина: Лунинецкий район на 4 месте по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией

В настоящее время в Республике Беларусь более 24 тысяч человек, живущих с ВИЧ, в Брестской области – 1907.В эпидемический процесс вовлечены все административные территории области.

По прежнему г. Лунинец и Лунинецкий район находится на 4-м месте по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди районов Брестской области.

Наибольшее число выявленных ВИЧ-инфицированных лиц на территории Брестской области зарегистрировано в г. Пинске – 996, г. Бресте – 387, г. Барановичи – 213. В Лунинецком районе за весь период наблюдения выявлено 185 случаев ВИЧ-инфекции. Превалирует половой путь передачи ВИЧ-инфекции – 71,3% всех зарегистрированных случаев. Соотношение мужчин и женщин составляет 66,5% и 33,5% соответственно. В районе ВИЧ-инфекция унесла жизни 52 человек.

За прошедшие 4 месяца 2023 года в районе выявлено 3 новых случая ВИЧ-инфекции. Наблюдается тенденция по увеличению числа выявляемых ВИЧ-инфицированных в возрастной группе 18-49 лет (66,5%). 100% всех новых случаев, выявленных в районе, приходится на долю полового пути передачи ВИЧ.

Активизация полового пути передачи ВИЧ-инфекции на протяжении ряда последних лет свидетельствует о том, что люди либо не знают о мерах профилактики инфекции, либо пренебрегают ими, полагая, что ВИЧ-инфекция имеет отношение только к определенным группам населения, с которыми человек себя не соотносит. Однако, ВИЧ-инфекции подвержены все возрасты, все национальности и никакой социальный статус не дает гарантии остаться незараженным без соблюдения определенных правил поведения.

Лунинецкий центр гигиены и эпидемиологии

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