ОбществоПроисшествия

Брестчина: за сутки четыре пожара и воспламенение паров бензина

10.07.2022
45

На Брестчине за прошедшие сутки произошло четыре пожар и несчастный случай, связанный с воспламенением паров бензина, сообщает УМЧС Брестской области 

09.07.2022 в 12-55 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Столинский р-н, д. Теребличи. Горение ликвидировано до прибытия подразделений МЧС. В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка на площади 4 кв.м., распределительный бокс в жилой комнате. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

09.07.2022 в 15-01 поступило сообщение о пожаре в хозяйственном строении по адресу: Брестский р-н, с/т «Жемчужина-1988». В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытия. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

09.07.2022 в 15-37 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: г. Ганцевичи, ул. Октябрьская. В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка, имущество в помещение кухни. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

09.07.2022 в 18-34 поступило сообщение о пожаре склада по адресу: Пинский р-н, д. Плоскинь. В результате пожара огнем частично уничтожена кровля, повреждены стены склада. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

09.07.2022 при сверке с УЗ «Брестская областная клиническая больница» установлен факт получения термических ожогов гр-ном 2004 г.р., по адресу: Каменецкий район, Дмитровичский с/С, д. Внучки. В результате вспышки паров бензина произошло возгорание одежды на пострадавшем, вследствие чего были получены ожоги, после осмотра дежурным врачом с диагнозом: «Термический ожог пламенем лица, волосистой части головы, обоих кистей рук, I-III степени (13% тела)» был госпитализирован в ожоговое отделение. В результате пожара огнем повреждена одежда на пострадавшем, строения не повреждены. Подразделения МЧС не привлекались. Причина пожара устанавливается.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Празднование Дня города Лунинца (большой фоторепортаж)

Празднование Дня города Лунинца (большой фоторепортаж)

10.07.2022
Photo of Фотомгновения на Дне города Лунинца//торжественная часть

Фотомгновения на Дне города Лунинца//торжественная часть

10.07.2022
Photo of Память живёт// 78-я годовщина освобождения Лунинецкого района// День города Лунинца (фоторепортаж)

Память живёт// 78-я годовщина освобождения Лунинецкого района// День города Лунинца (фоторепортаж)

10.07.2022
Photo of Наша гісторыя: вызваленне Лунінеччыны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў

Наша гісторыя: вызваленне Лунінеччыны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў

10.07.2022
Photo of ПОЛК КАЛИНОВСКОГО: что будет с оставшимися белорусскими наёмниками? (видео)

ПОЛК КАЛИНОВСКОГО: что будет с оставшимися белорусскими наёмниками? (видео)

10.07.2022
Photo of ВІНШАВАННІ з 78-ай гадавінай вызвалення Лунінецкага раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і Днём горада Лунінца

ВІНШАВАННІ з 78-ай гадавінай вызвалення Лунінецкага раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і Днём горада Лунінца

10.07.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть