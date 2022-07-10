Брестчина: за сутки четыре пожара и воспламенение паров бензина

На Брестчине за прошедшие сутки произошло четыре пожар и несчастный случай, связанный с воспламенением паров бензина, сообщает УМЧС Брестской области

09.07.2022 в 12-55 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Столинский р-н, д. Теребличи. Горение ликвидировано до прибытия подразделений МЧС. В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка на площади 4 кв.м., распределительный бокс в жилой комнате. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

09.07.2022 в 15-01 поступило сообщение о пожаре в хозяйственном строении по адресу: Брестский р-н, с/т «Жемчужина-1988». В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытия. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

09.07.2022 в 15-37 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: г. Ганцевичи, ул. Октябрьская. В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка, имущество в помещение кухни. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

09.07.2022 в 18-34 поступило сообщение о пожаре склада по адресу: Пинский р-н, д. Плоскинь. В результате пожара огнем частично уничтожена кровля, повреждены стены склада. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

09.07.2022 при сверке с УЗ «Брестская областная клиническая больница» установлен факт получения термических ожогов гр-ном 2004 г.р., по адресу: Каменецкий район, Дмитровичский с/С, д. Внучки. В результате вспышки паров бензина произошло возгорание одежды на пострадавшем, вследствие чего были получены ожоги, после осмотра дежурным врачом с диагнозом: «Термический ожог пламенем лица, волосистой части головы, обоих кистей рук, I-III степени (13% тела)» был госпитализирован в ожоговое отделение. В результате пожара огнем повреждена одежда на пострадавшем, строения не повреждены. Подразделения МЧС не привлекались. Причина пожара устанавливается.