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Брестская область планирует отметить «Дажынкі» 3 сентября

08.08.2022
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Фестиваль тружеников села «Дажынкі-2022» Брестской области проведут 3 сентября в Ивацевичском районе. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель облисполкома Юрий Шулейко, 

«Дажынкі» в этом году примет городской поселок Телеханы. «Брестская область одна из первых отмечает значимый для хлеборобов праздник. В этот раз он пройдет 3 сентября. Всех приглашаем. Телеханы готовятся, городок преображается. Многое сделано по благоустройству», — подчеркнул Юрий Шулейко. В регионе в последние годы фестиваль тружеников села проводят в агрогородках, поселках и небольших городах.

Аграрии Брестской области намолотили сегодня 1 млн т зерна. Председатель облисполкома поздравил хлеборобов с преодолением этой отметки. Всего юго-западный регион ожидает получить около 1,6 млн т с учетом кукурузы.

belta.by

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