Брестская область планирует заработать на республиканском субботнике около Br1,5 млн

Брестская область на республиканском субботнике планирует заработать около Br1,5 млн. Об этом 22 апреля сообщил журналистам председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко

Жители Брестской области повсеместно вышли на субботник. Кто-то проводит его на своих рабочих местах, кто-то подключился к благоустройству родных деревень, городов, зеленых зон. «Давняя традиция — в конце апреля проводить всебелорусский субботник. Он связан с наведением порядка на земле, благоустройством, могут быть какие-то стройки. Делается все необходимое, чтобы везде был порядок. В Брестской области около 500 тыс. человек трудятся на субботнике. В предыдущие годы было примерно такое же число. Наверное, сумма сформируется примерно Br1,5 млн», — сказал Юрий Шулейко.

Брестчане с радостью восприняли новость, что часть заработанных на республиканском субботнике денег пойдет на создание республиканского молодежного патриотического центра на Кобринском укреплении Брестской крепости. В 2018 году там заработал молодежный патриотический центр, где занимаются школьники Брестской области. Теперь его возможности будут расширены.

«Будем начинать там большую стройку страны, молодежную стройку. Готовится документ, который позволит нам параллельно проектировать и строить. Думаю, в конце октября — начале ноября приступим к строительству патриотического центра. Программа большая. Будем подходить постепенно, чтобы максимально увеличивать число детей, которые будут там проходить обучение, участвовать в состязаниях», — добавил председатель Брестского облисполкома.

Трудовой десант во главе с губернатором работает в брестском парке воинов-интернационалистов. Благодаря реконструкции, начавшейся там прошлой весной, рекреационная зона получила второе дыхание. Сегодня работы здесь кипят в нескольких локациях. Люди высаживают деревья, вырубают лишнюю поросль и вывозят ее. «Определены три большие локации. Одна из них — центральная аллея. Это место уже стало центром притяжения людей. Решили высадить деревья, чтобы завершить эту зеленую зону. В перспективе планируем здесь площадку, чтобы сделать небольшое кафе. Оно востребовано», — пояснил председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский.

Работы в парке воинов-интернационалистов продолжатся. В частности, продумывается возможность обустройства велосипедных троп. Также в администрацию Московского района Бреста обращаются местные жители с просьбой обустроить место для выгула собак. Площадку подбирают. Кроме того, брестчане ищут спонсоров, которые помогут с приобретением детских и спортивных площадок. К слову, в последнее время число посетителей парка увеличилось в разы. В этом месте любят отдыхать не только жители микрорайона Восток, приезжают и из других уголков города

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