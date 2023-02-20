Брестская область: спасение рыбаков и четыре пожара за сутки с гибелью человека

За прошедшие сутки в Брестской области произошло 4 пожара. на одном из них погиб человек. А в Ганцевичском районе спасли рыбаков, сообщает областное УМЧС

19.02.2023 в 06-49 поступило сообщение о загорании хозяйственного строения в

г. Пинске по ул. Партизанская. В результате пожара огнем повреждена кровля, уничтожено 0,5 тонны топливного древесного брикета. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

19.02.2023 в 07-07 поступило сообщение о загорании в здании склада ООО «ТГ Полет» в д. Видибор Столинского района. В результате пожара огнем повреждена кровля. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

19.02.2023 в 15-37 поступило сообщение о загорании жилого дома в г. Бресте по ул. Приграничная. В результате пожара огнем повреждена мебель, имущество, внутренняя отделка в помещении кухни, закопчены стены и потолок в доме. Погиб хозяин дома 1969 г.р. Причина пожара устанавливается.

19.02.2023 в 19-39 поступило сообщение о загорании жилого дома в аг. Каменюки Каменецкого района. В результате пожара огнем уничтожена кровля и перекрытие, повреждена внутренняя отделка, имущество. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.

Спасенные на воде

19 февраля в 16-37 к спасателям за помощью обратился мужчина и сообщил, что находится с товарищем на льдине на водохранилище Локтыши Ганцевичского района.

Как выяснилось, в 08-30 утра два рыбака приехали на автомобиле на водохранилище, что возле одноименной деревни. На лед зашли с берега, он был еще крепкий. Днем пригрело солнце, поднялся сильный ветер, и, увлеченные рыбалкой, мужчины не заметили, как по кругу льдины появилась открытая вода. Самостоятельно добраться до берега у них не получилось.

Подразделения МЧС оперативно выехали к месту вызова. Первыми прибыли работники пожарного аварийно-спасательного поста №11 Ганцевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

– Обнаружили двух рыбаков, находящихся на льдине на расстоянии около 400 метров от берега. При помощи спасательной доски я доставил одного из них на берег, – рассказал спасатель Дмитрий Савченко. – Страховал и буксировал спасательную доску с рыбаком коллега Виталий Омрейчик.

К этому моменту прибыли спасатели из пожарной аварийно-спасательной части №1 г. Ганцевичи.

– Один из рыбаков был уже спасен, – поделился Евгений Блинковский. – Я отдал команду коллеге Юрию Радюку на спасательной доске добраться до льдины и переправить второго. Лодка с мужчиной была отбуксирована личным составом первой части, находящимся на берегу.

Медицинская помощь спасенным мужчинам 1978 г.р. и 1986 г.р. не понадобилась.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram