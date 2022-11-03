Брестская область в строительство и реконструкцию ферм вложила в этом году около Br250 млн

В Брестской области в этом году в строительство и реконструкцию ферм вложили около Br250 млн. Об этом сообщил председатель облисполкома Юрий Шулейко во время открытия нового комплекса в Каменецком районе,

«В этом году вводим четыре крупные фермы (от 1 тыс. голов). Стандартных МТФ, рассчитанных на 720-750 голов, у нас около десяти. Есть ряд реконструированных зданий и помещений, молочных блоков. В целом на это все — около Br250 млн, — рассказал Юрий Шулейко. — Цифра из года в год практически повторяется. Задача на следующий год будет не меньше». Объекты находятся на различной стадии строительства. При этом работы выполняются в сжатые сроки.

Губернатор заметил, что в регионе в этом году произведут почти 2 млн т молока. Ежемесячно аграрии получают прибавку около 200 т. «Сейчас 77% молока поступает на заводы сортом экстра. Это самый высокий показатель за последние годы. Это говорит о том, что мы стремимся к совершенствованию содержания дойного стада, чтобы обеспечить качество сырья. К объемам производства привязываются мощности перерабатывающих предприятий. Баланс сырья у нас есть», — добавил Юрий Шулейко.

В Брестской области сегодня открыли две новые молочно-товарные фермы — в Каменецком и Ляховичском районах. В регионе продолжается строительство других животноводческих объектов. В частности, в Пинском районе близятся к концу работы на новом свинокомплексе. «Мы, брестчане, люди амбициозные. За семь месяцев построим свинокомплекс: в три раза быстрее, чем это определено проектом. Думаю, к концу декабя его сдадим», — подытожил председатель Брестского облисполкома.

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