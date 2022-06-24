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Брестская область выполнила 40% годового задания по строительству жилья

24.06.2022
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Брестская область в январе — мае на 40,7% выполнила годовой план по строительству жилья. Об этом сегодня сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Андрей Слуцкий во время заседания областного исполнительного комитета

В юго-западном регионе в этом году намечено построить 640 тыс. кв.м жилья. За пять месяцев ввели в эксплуатацию более 260,4 тыс. кв.м. В том числе практически половина этого объема построена с государственной поддержкой для состоящих в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Андрей Слуцкий подчеркнул, что соблюдаются требования по направлению многодетных семей на строительство жилья в течение года со дня постановки на учет.

«В области выполняются требования директивы по поддержанию средней стоимости 1 кв.м с господдержкой в размере, который не превышает среднемесячную зарплату. Ведется контроль за обоснованностью расчетов застройщиков по формированию стоимости жилья. В итоге средняя стоимость 1 кв.м с господдержкой в первом квартале составила Br1090 при доведенном предельном нормативе Br1222,8», — рассказал председатель комитета.

Отдельно было уделено внимание теме долгостроев. По состоянию на 1 апреля их количество в области сократилось на 34 — до 228. В основном это объекты агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и объекты инженерно-транспортной инфраструктуры. Большинство из них размещаются в Бресте, Пинске, Брестском и Лунинецком районах. «Важно не только снижать, но и не допускать появления новых долгостроев», — нацелил строителей заместитель председателя Комитета государственного контроля Станислав Наркевич.

belta.by

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