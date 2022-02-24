Общество

Брестская область за полтора месяца выполнила квартальное задание по строительству жилья

24.02.2022
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В Брестской области за полтора месяца выполнено квартальное задание по строительству жилья, сообщил сегодня на заседании облисполкома заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Ольшевский,

В этом году в регионе должно быть введено в эксплуатацию 640 млн кв.м жилых помещений. В том числе для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, – 280 тыс. кв.м, из них с господдержкой – 220 тыс. кв.м. Для многодетных семей планируется построить 1426 жилых помещений.

“Задел сделан, большинство организационных вопросов решено. За январь уже введено 93 тыс. кв.м жилья при задании на I квартал 90 тыс. кв.м”, – сказал замгубернатора. Он обратил внимание исполкомов и заказчиков на необходимость опережающих темпов строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. Средняя стоимость 1 кв.м общей площади жилья, строящегося с государственной поддержкой, ожидается на уровне Br1222,8.

В прошлом году за счет всех источников финансирования в Брестской области введено 629,5 млн кв.м жилья, это 106,7% годового задания. Для многодетных семей построено 2265 квартир при задании 1,4 тыс.

На заседании рассматриваются итоги социально-экономического развития Брестской области в 2021 году и задачи на текущий год. В заседании принимают участие председатель КГК Василий Герасимов и помощник Президента – инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик.

belta.by

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