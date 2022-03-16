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Брестский госуниверситет А.С. Пушкина объявляет набор на специальность «Информация и коммуникация»

16.03.2022
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Сегодня информационные потоки активно влияют на экономику и имидж предприятий, учреждений, организаций. Следовательно, важно уметь не только находить информацию, но и эффективно управлять ею, активно включаться в коммуникационное пространство.

Результаты проведенного в 2019-2020 гг. мониторинга информационных ресурсов Брестской области свидетельствуют о настоятельной потребности предприятий, учреждений, организаций региона в специалистах, профессионально владеющих знаниями и умениями в сфере анализа и распространения информации, способных оптимизировать информационные потоки, выстраивать имиджевые стратегии организации, области, страны.

С целью кадрового обеспечения качественного функционирования и развития многоуровневой системы информационного, инновационного, издательского, рекламного, аналитического, маркетингового, телевизионного и других сегментов экономики Брестской области учреждение образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» объявляет набор в 2022 году на специальность «Информация и коммуникация».

Подготовка специалистов по специальности «Информация и коммуникация» будет осуществляться на филологическом факультете. В качестве выпускающей кафедры определена кафедра русской литературы и журналистики, обеспеченность которой кадрами высшей квалификации составляет 100%.

Междисциплинарный подход к образовательному процессу обеспечат доктора филологических, исторических, медицинских наук, профессора; кандидаты филологических, психологических, экономических, педагогических, юридических, физико-математических, политических, исторических, философских наук, доценты. К процессу подготовки специалистов по информации и коммуникации будут активно привлекаться практики.

Освоение специальность обеспечивает получение квалификации «Специалист по информации и коммуникации».

Объекты профессиональной деятельности специалиста по информации и коммуникации: информационные и рекламные агентства, пресс-службы законодательных, исполнительных органов государственного управления; аналитические, рекламные и маркетинговые службы; телевидение и радиовещание, газеты и журналы, интернет-издания, издательства; управленческие и экспертные учреждения различных министерств и ведомств; бюро, фирмы и другие организации различных форм собственности, связанных с производством и трансляцией печатной, аудиовизуальной и интернет-продукции.

Должности на первом рабочем месте: специалист по связям с общественностью, специалист по рекламной коммуникации, пресс-секретарь, референт, корреспондент, собственный корреспондент, комментатор, журналист, редактор интернет-ресурса.

Для поступления на специальность необходимо представить сертификаты централизованного тестирования по белорусскому или русскому языкам, обществоведению, истории Беларуси.

Подробная информация размещена на сайте Брестского государственного университета https://www.brsu.by/abi/abiturientu-filologicheskogo-fakulteta.

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