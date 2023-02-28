Брестский облисполком объявил конкурс проектов для финансирования из инновационного фонда

В Брестской области объявили открытый конкурс по отбору инновационных проектов (работ, мероприятий), которые в 2024 году могут быть профинансированы с привлечением средств инновационного фонда облисполкома

Заявление для участия нужно подать до 24 марта нынешнего года. Поддержку можно получить для реализации проектов по государственной программе инновационного развития. Заявители могут рассчитывать на получение финансирования для выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ для создания новой продукции, технологий и услуг. Также предусмотрено, что деньги из инновационного фонда могут быть направлены на развитие материально-технической базы предприятий и организаций, проведение конференций, семинаров, выставок научно-технических достижений, подготовку и издание специальной литературы.

Весь пакет документов необходимо предоставить в комитет экономики Брестского облисполкома (Брест, ул.Ленина, 11). Полная информация об условиях участия в конкурсе опубликована на сайте brest-region.gov.by в разделе «экономика» (подраздел «инновационная деятельность»).

При поддержке областного инновационного фонда наиболее часто реализуют проекты в сферах промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ. Одобряются заявки отраслевых лабораторий, университетов. Часть ресурсов может направляться на развитие Брестского научно-технологического парка.

belta.by

Подписывайтесь на наш канал в Telegram