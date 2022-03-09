Брестский облисполком объявил конкурс проектов для финансирования из инновационного фонда

В Брестской области проводят открытый конкурс по отбору проектов (работ, мероприятий), которые в 2023 году будут профинансированы с привлечением средств инновационного фонда облисполкома,

Заявления для участия в конкурсе принимаются до 30 марта этого года. Поддержку можно получить для реализации проектов по госпрограмме инновационного развития, а также на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для создания новой продукции. Кроме того, средства инновационного фонда могут быть направлены на развитие материально-технической базы предприятий и организаций, проведение конференций, семинаров, выставок научно-технических достижений, подготовку и издание специальной литературы.

Документы нужно предоставить в комитет экономики Брестского облисполкома (Брест, ул.Ленина, 11). Дополнительная информация об условиях участия в конкурсе размещена на сайте brest-region.gov.by в разделе «экономика» (подраздел «инновационная деятельность»).

Чаще всего при поддержке инновационного фонда реализуются проекты в промышленности. Финансовую поддержку получают отраслевые лаборатории, научно-исследовательские и конструкторские работы в сельском хозяйстве, ЖКХ, научные мероприятия в университетах. Также направляются ресурсы на развитие Брестского научно-технологического парка.

belta.by