Брестской облбольнице присвоен статус научной организации

Брестской областной клинической больнице присвоен статус научной организации — такое решение приняла комиссия по аккредитации НАН Беларуси, сообщили в учреждении здравоохранения.

БОКБ единственная среди областных больниц республики удостоена такого статуса. Это в значительной степени расширяет возможности для участия в государственных научных программах и научно-исследовательских проектах. База для этого есть: в больнице работают два доктора и пять кандидатов медицинских наук. Пять врачей учатся в аспирантуре, трое планируют туда поступать в следующем году. Из стен медучреждения ежегодно выходит по 30-40 научных публикаций, зарегистрировано 17 патентов.

«К этой цели мы шли с 2020 года, когда получили статус клинической больницы. Это уже само собой предполагало, что, помимо лечебной работы, мы должны заниматься научной и учебной деятельностью. Мы этим и занимаемся. У нас есть кадры — творческие люди, которые немного по-другому мыслят, имеют цель, умеют ставить задачи и их выполнять. Благодаря им мы можем проводить и проводим научные изыскания у себя в больнице. Например, в этом году у нас подготовлены четыре научные работы. Они касаются изучения протекания такой болезни, как панкреатит, лечения морбидного ожирения, лечения пациентов с заболеваниями легких, при которых требуется проведение реконструктивных операций», — отметил главный врач БОКБ, член Совета Республики профессор Александр Карпицкий.

Эти проекты БОКБ выполняет в рамках региональной научно-технической программы «Инновационное развитие Брестской области» на 2021-2025 годы. Кроме того, сотрудники больницы участвовали в трех зарегистрированных государственных научно-исследовательских работах. Учреждение заинтересовано в развитии научных исследований. С этого года здесь функционирует ученый совет. Для стимулирования научных изысканий со следующего года будет введен ежемесячный грант для сотрудников на выполнение научных работ. Помимо этого, по положению о рационализаторской деятельности предусмотрено материальное вознаграждение автору или группе авторов за изобретение и совершенствование работы.

С 2019 года в БОКБ работает филиал кафедры общей хирургии Гродненского медицинского университета. За это время более 100 врачей прошли здесь курсы повышения квалификации. На базе учреждения проводятся научно-практические конференции по различным профилям, организатором которых, в частности, нередко выступает и сама клиническая больница. Ближайшее такое мероприятие республиканского уровня пройдет здесь 13-14 октября.

По оценке заведующего отделом хирургии и трансплантации, заместителя главного врача по научной работе Андрея Шестюка, научной деятельностью в свободное от работы время занимаются около 10% врачей больницы. «Думаю, таких условий для самореализации нет ни в одном медицинском учреждении. Я знаю еще человек 30, которые готовы заняться научной деятельностью, просто им нужно помочь, потому что это немного другой стиль работы. И мы готовы их активизировать. Любой врач, который хочет совершенствоваться, должен пройти через исследовательскую работу. Изыскательская деятельность позволяет узнать много нового и привнести это в работу. Ведь мы занимаемся наукой не ради науки, а для того, чтобы внедрить изобретение в практику и тем самым улучшить качество оказания медицинской помощи людям», — резюмировал Андрей Шестюк

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