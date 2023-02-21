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Бригадиры сельхозпредприятия в Пинском районе скрыли падеж 26 голов КРС

21.02.2023
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Пинская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о служебном подлоге в отношении двух бригадиров сельхозпредприятия, сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

Как установлено, с мая по август 2022 года одна фигурантка умышленно внесла в официальные документы недостоверные данные о выбытии крупного рогатого скота, скрыв падеж 26 голов. При этом другая обвиняемая указала в отчетах заведомо ложные сведения о привесе молодняка КРС.

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств и на основании ч.1 ст.427 Уголовного кодекса суд Пинского района и города Пинска назначил каждой фигурантке наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев без направления в исправительное учреждение. На основании закона об амнистии в связи с Днем народного единства обвиняемые освобождены от назначенного наказания частично, на срок 1 год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

belta.by

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