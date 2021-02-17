Общество

БРСМ и “Мобильные кадры России” подписали соглашение о сотрудничестве

Белорусский республиканский союз молодежи и Общероссийская молодежная общественная организация “Мобильные кадры России” подписали сегодня в Республиканском доме молодежи в Минске соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Предметом договора стало взаимодействие молодежных общественных организаций Беларуси и России по организации деятельности студенческих отрядов, сформированных на базе белорусских автодорожных и российских строительных учреждений образования.

Во время подписания

Молодежная инициатива будет способствовать дальнейшему развитию молодежной политики Союзного государства, патриотических и коммуникационных направлений, студотрядовского движения. Документ определил основные направления и формы сотрудничества, а также основу для разработки и реализации совместных патриотических программ и проектов. В частности, БРСМ и ОМОО “МКР” планируют реализовать в 2021 году дорожную карту соглашения и дать старт международному трудовому проекту, связанному со строительством исторически значимой магистрали М1 (Беларусь) с участием бойцов студенческих отрядов братских стран.

Инициатива о сотрудничестве между БРСМ и МРК была озвучена на VIII Белорусско-российском молодежном форуме в середине декабря прошлого года. Сегодня сделан первый шаг в этом направлении.

БЕЛТА.

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