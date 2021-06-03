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БРСМ приглашает поучаствовать в конкурсе “Сэлфі & фота з вышыванкай”
Райком БРСМ предлагает жителям Лунинецкого района присоединиться к республиканскому фотоконкурсу “Сэлфі & фота з вышыванкай”.
Как рассказала первый секретарь Ольга Арабей, в конкурсе всего 7 номинаций:
- Фото малыша в вышиванке
- Фото влюбленных в вышиванке
- Моя семья в вышиванке
- Молодежь в вышиванке
- Вышиванка и государственный флаг
- Флаг моей страны
- Селфи-фото
Для участия нужно сделать фотоснимок и заполнить заявку (https://vk.cc/c2vkCL) до 23 июня. Фотоколлажи и фотомонтаж к участию в конкурсе не допускаются.
В номинации “Селфи-фото” снимки размешаются в личном профиле Instagram с указанием хештегов #сэлфізвышыванкай, #селфисвышиванкой, #дзеньвышыванкi, #деньвышиванки #мойсцяг и отметкой официального аккаунта БРСМ @brsm_by. Также нужно не забыть заполнить анкету участника.