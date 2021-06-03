Новости районаОбщество

БРСМ приглашает поучаствовать в конкурсе “Сэлфі & фота з вышыванкай”

Райком БРСМ предлагает жителям Лунинецкого района присоединиться к республиканскому фотоконкурсу “Сэлфі & фота з вышыванкай”.

Как рассказала первый секретарь Ольга Арабей, в конкурсе всего 7 номинаций:

  • Фото малыша в вышиванке
  • Фото влюбленных в вышиванке
  • Моя семья в вышиванке
  • Молодежь в вышиванке
  • Вышиванка и государственный флаг
  • Флаг моей страны
  • Селфи-фото

Для участия нужно сделать фотоснимок и заполнить заявку (https://vk.cc/c2vkCL) до 23 июня. Фотоколлажи и фотомонтаж к участию в конкурсе не допускаются.

В номинации “Селфи-фото” снимки размешаются в личном профиле Instagram с указанием хештегов #сэлфізвышыванкай#селфисвышиванкой#дзеньвышыванкi#деньвышиванки #мойсцяг и отметкой официального аккаунта БРСМ @brsm_by. Также нужно не забыть заполнить анкету участника.

Теги
Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Жители Лунинца и Молодечно задержаны за оскорбление командира ОМОНа

Жители Лунинца и Молодечно задержаны за оскорбление командира ОМОНа

Photo of В Лунинецком районе смертельно травмирован мужчина – СК

В Лунинецком районе смертельно травмирован мужчина – СК

Photo of Подарки от прокурора

Подарки от прокурора

Photo of В Лунинце отметили День защиты детей

В Лунинце отметили День защиты детей

Photo of Где в Лунинецком районе запрещена подводная охота?

Где в Лунинецком районе запрещена подводная охота?

Photo of Учащиеся СШ №2 г. Микашевичи приняли участие первенстве по фигурному вождению велосипеда

Учащиеся СШ №2 г. Микашевичи приняли участие первенстве по фигурному вождению велосипеда

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть