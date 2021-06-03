БРСМ приглашает поучаствовать в конкурсе “Сэлфі & фота з вышыванкай”

Райком БРСМ предлагает жителям Лунинецкого района присоединиться к республиканскому фотоконкурсу “Сэлфі & фота з вышыванкай”.

Как рассказала первый секретарь Ольга Арабей, в конкурсе всего 7 номинаций:

Фото малыша в вышиванке

Фото влюбленных в вышиванке

Моя семья в вышиванке

Молодежь в вышиванке

Вышиванка и государственный флаг

Флаг моей страны

Селфи-фото

Для участия нужно сделать фотоснимок и заполнить заявку (https://vk.cc/c2vkCL) до 23 июня. Фотоколлажи и фотомонтаж к участию в конкурсе не допускаются.

В номинации “Селфи-фото” снимки размешаются в личном профиле Instagram с указанием хештегов #сэлфізвышыванкай, #селфисвышиванкой, #дзеньвышыванкi, #деньвышиванки #мойсцяг и отметкой официального аккаунта БРСМ @brsm_by. Также нужно не забыть заполнить анкету участника.