Будем ужесточать контроль за выполнением заявок. О службе 115.бел

Министр ЖКХ Андрей Хмель рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» о службе 115.бел,

«Сегодня есть четкий регламент взаимодействия как операторов службы 115, так и исполнителей заявки. Этот момент важен. Потому что вопросов непосредственно к приему и передаче заявки нет. Здесь все организовано четко. Но проблемы есть. Служба 115 работает не очень давно, она развивается. Проблемы бывают в исполнении заявки, — это во-первых. А во-вторых — в наличии обратной связи», — сказал Андрей Хмель.

Он пояснил, что если это некая аварийная ситуация, то оператор, который принял заявку, передает ее непосредственно исполнителю. «А каждый оператор знает, кому ее нужно передать, и она исполняется. Если есть вопросы более длительного характера, например, ремонт ступеней где-то в парке или во дворе, объектов внешнего благоустройства, то нужно выехать обследовать, принять решение о ремонте, выделить финансирование. Этот процесс затягивается. И в этом моменте могут возникать проблемы в части не информирования гражданина, что эта заявка есть, но она будет выполнена, например, в 3 квартале», — сказал министр ЖКХ.

Он также отметил, что есть и недоработки на местах. «Когда нерадивые исполнители, а отрасль большая и есть такие факты, принимают заявку и ее закрывают. Закрывают условно — она не выполнена. Закрыть ее можно обратным обзвоном гражданина, то есть он должен подтвердить выполнение. Либо приложить фотографию, где что-то исполнено. Например, незакрытый люк: закрыли – сфотографировали и отдали в 115. Заявка снята. Бывают случаи, и мы с ними жестко боремся и будем бороться дальше, когда исполнитель просто прикладывает другую фотографию, тем самым пытается закрыть заявку. Это нонсенс. Мы будем ужесточать спрос за такие вещи», — подчеркнул министр.

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