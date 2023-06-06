“Будет ещё больше” Экспорт сырья и продовольствия – $2,7 млрд

По итогам работы за 4 месяца 2023 года экспорт белорусского сельхозсырья и продовольствия составил $2,7 млрд. Об этом на полях Международной специализированной выставки “Белагро-2023” заявил заместитель премьер-министра Леонид Заяц.

Вице-премьер отметил, что Беларусь полностью обеспечила свою продбезопасность и успешно продает излишки за рубеж.

“Рекордным в плане поставок для нас был 2022 год. Тогда рост экспорта сельхозсырья и продовольствия составил 124%, или $1,6 млрд. Сегодня по итогам работы за 4 месяца мы уже имеем $2,7 млрд – это на 11,2% выше аналогично уровня 2022 года. Это говорит о том, что нашу продукцию уважают и платят за нее немалые деньги”, – подчеркнул Леонид Заяц.

По его словам такие результаты стали возможны благодаря тому, что 15 лет назад в техническое и технологическое перевооружение предприятий Беларуси были вложены большие средства.

“Отмечу, что это не предел, ведь нами еще не до конца изучены рынки Африки. Также можно активнее работать с Китаем. К тому же мы хорошо развиваем сотрудничество с Россией, в частности по импортозамещению. Мы сохранили качество нашей продукции, поэтому сегодня она пользуется большим спросом за рубежом”, – заявил заместитель премьер-министра.

Он также добавил, что глава государства ставит задачу перед отраслью сельского хозяйства довести экспорт до $10 млрд.

“В межсезонный период 2023/2024 года наши потребители будут есть белорусские свежие огурцы. Принимаем все меры также и по обеспечению томатами, надеемся к 2027/2028 году окончательно решить эту задачу”, – подытожил Леонид Заяц.

Международная специализированная выставка “Белагро-2023” проходит с 6 по 11 июня на базе выставочного центра Китайско-белорусского индустриального парка “Великий камень”. На выставке можно ознакомиться с передовыми направлениями в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства, современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, а также разнообразием сельхозтехники. Аграрный форум традиционно собирает не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и их зарубежных коллег и партнеров. В этом году участие примут 450 компаний из Беларуси, России, Китая, Пакистана, Турции, Вьетнама, Германии, Италии, Индии, Палестины. В ходе деловой программы предусмотрено порядка 20 тематических конференций и семинаров.

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