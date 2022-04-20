Будет ли ядерная война в Украине? Для чего США провоцируют Россию? ЭТО ДРУГОЕ (видео)

Украина и Япония — что может объединить эти две страны? Культура – нет, экономика – нет, менталитет – нет, долгожители – нет. А может, ядерные бомбардировки? Ведь в 45-м году американцы долго не думали, чтобы сбросить ядерные бомбы на японские города.

—Как США нарушили ядерное равновесие и скинули бомбу на Хиросиму?

—Почему после атомной бомбардировки Япония и Америка стали лучшими друзьями?

—Для чего сейчас Штаты сгущают тучи над Украиной?

—И какая вероятность того, что Украина повторит судьбу Японию?