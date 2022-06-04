Будни в «Спутнике» (фоторепортаж)

Вчера в оздоровительном лагере «Спутник» Лунинецкого района с ребятами из смены оборонно-спортивного профиля проведены занятия по огневой подготовке на учебных точках: ТТХ штатного стрелкового вооружения и меры безопасности при обращении с ним, разборка (сборка) оружия, метание учебных гранат; практическое выполнение учебных стрельб (лазерный тир).

Кроме этого «Спутник» посетили организации г.Лунинца (электросети, горгаз, ЦРБ, ОСВОД). Были рассмотрены вопросы и осуществлялся практический показ опасных ситуаций и способы избежания травмирования на воде, при повреждении линий электропередач, при утечке газа, а также порядок оказания первой медицинской помощи.