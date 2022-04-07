Будьте осторожны: ожидается усиление ветра 8 апреля

По данным Белгидромета, завтра, 8 апреля, во многих районах Брестской области и в г. Бресте ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-20 м/с.

Рекомендации для населения при усилении ветра:

— уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

— находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

— избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

По информации Брестского областного управления МЧС