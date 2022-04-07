Общество

Будьте осторожны: ожидается усиление ветра 8 апреля

07.04.2022
34

По данным Белгидромета, завтра, 8 апреля, во многих районах Брестской области и в г. Бресте ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-20 м/с.

Рекомендации для населения при усилении ветра:

— уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

— находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

— избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

По информации Брестского областного управления МЧС

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of «Бацькаўшчына» Гарадскі стадыён Лунінца

«Бацькаўшчына» Гарадскі стадыён Лунінца

07.04.2022
Photo of «Не допустить спекуляции» Регулирование цен является одной из важнейших функций государства в сфере экономики

«Не допустить спекуляции» Регулирование цен является одной из важнейших функций государства в сфере экономики

07.04.2022
Photo of Православные верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

Православные верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

07.04.2022
Photo of В Лунинце на некоторых улицах временно отключат электроснабжение 8 апреля

В Лунинце на некоторых улицах временно отключат электроснабжение 8 апреля

06.04.2022
Photo of Потепление и грозы ожидаются в Беларуси 7 апреля. В Лунинце до + 17 градусов

Потепление и грозы ожидаются в Беларуси 7 апреля. В Лунинце до + 17 градусов

06.04.2022
Photo of Намеснік кіраўніка Брэсцкай вобласці Генадзь Барысюк правёў у Лунінцы прыём грамадзян

Намеснік кіраўніка Брэсцкай вобласці Генадзь Барысюк правёў у Лунінцы прыём грамадзян

06.04.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть