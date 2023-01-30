Будьте внимательны с приложением «Moby»

На территории нашей страны участились случаи хищения денежных средств со счетов банка «МТБанк».

Как отмечает старший уполномоченный РОВД Ирина Ванюк, есть основания полагать что в мобильном приложении «Moby» есть баг. С помощью которого злоумышленники имеют доступ к счетам людей. Т.е. вы заходите в данное приложение и видите, что якобы необходимо обновить его и переходите по ссылке, которая является фишинговой! После посещения данной ссылки доступ к банковским счетам предоставляется злоумышленникам!

Если у вас или у ваших друзей, родственников имеется данное приложение — убедительная просьба не обновлять его и не переходить по ссылке!