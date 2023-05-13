Бухгалтер сельхозпредприятия в Лунинецком районе похитила более 9 тысяч рублей
Прокуратура Лунинецкого района вскрыла факт хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере и возбудила уголовное дело.
Его фигурантом стала главный бухгалтер одного из сельскохозяйственных предприятий района. В период с мая 2022 года по апрель 2023 года подозреваемая составляла платежные поручения и приложения к ним на перечисление себе денежных средств для выплаты заработной в больших размерах, чем следовало.
Незаконно полученными денежными средствами бухгалтер распорядилась по собственному усмотрению.
Сумма ущерба, причиненного сельхозпредприятию, составила более 9 тыс. рублей
Противоправные действия прокуратура квалифицировала по ч.3 ст.210 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в Лунинецкий районный отдел Следственного комитета.
Служба информации прокуратуры Брестской области
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