«Был в России» Уклонист от срочной службы в Столине наказан штрафом почти на Br2,6 тыс.

Прокуратура Столинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу об уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры,

Фигурантом дела стал 23-летний местный житель. В апреле прошлого года в военном комиссариате Столинского района под личную подпись он получил повестку. В документе было указано, что 19 августа 2022 года молодой человек должен явиться для прохождения мероприятий по призыву на срочную военную службу. Эту информацию он проигнорировал и уехал в Россию, где пробыл до прошлого ноября. После возвращения домой уклониста задержали правоохранители.

Суд Столинского района признал юношу виновным по ч.1 ст.435 УК. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 70 базовых величин (Br2590).

Приговор вступил в законную силу

belta.by

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