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«Был в России» Уклонист от срочной службы в Столине наказан штрафом почти на Br2,6 тыс.

04.04.2023
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Прокуратура Столинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу об уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры, 

Фигурантом дела стал 23-летний местный житель. В апреле прошлого года в военном комиссариате Столинского района под личную подпись он получил повестку. В документе было указано, что 19 августа 2022 года молодой человек должен явиться для прохождения мероприятий по призыву на срочную военную службу. Эту информацию он проигнорировал и уехал в Россию, где пробыл до прошлого ноября. После возвращения домой уклониста задержали правоохранители.

Суд Столинского района признал юношу виновным по ч.1 ст.435 УК. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 70 базовых величин (Br2590).

Приговор вступил в законную силу

belta.by

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