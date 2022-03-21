МолодежьОбщество

Быстрые деньги. Как злоумышленники вовлекают подростков в распространение наркотиков

21.03.2022
46

Начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Кирилл Пашкевич рассказал журналистам, на какие уловки идут злоумышленники при вовлечении подростков в распространение наркотиков, 

«Виртуальная реальность таит в себе много опасностей, и зачастую здесь злоумышленники пользуются доверчивостью и наивностью, в том числе и несовершеннолетних. В настоящее время интернет является основным источником распространения наркотиков. В глобальной сети встречается очень много различного рода предложений легкого, быстрого, главное, как это преподносится, легального заработка. Такие сообщения рассылаются в социальных сетях или мессенджерах. Если несовершеннолетний проявляет заинтересованность, в дальнейшем общение продолжается, как правило, в Telegram. В ходе общения предлагаются большие заработки, сообщается об отсутствии каких-либо рисков. Естественно, многие ребята, поверив в такие обещания быстро и легко заработать большие деньги, становятся на преступный путь, занимаясь распространением наркотиков», — отметил Кирилл Пашкевич.

Чаще всего несовершеннолетние, распространяя наркотики, задерживаются правоохранителями уже в течение месяца, отдельные личности попадаются при попытке совершения первой же закладки. «Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы в любом случае находили время для общения со своими детьми, как бы там ни складывалась ситуация. Нужно разъяснять ребятам, чем чревато распространение наркотиков, каким образом происходит вовлечение в этот преступный бизнес, о вредных последствиях употребления этих наркотиков», — подчеркнул милиционер.

«Кроме того, важно обратить внимание на различного рода браузеры, мессенджеры, которые устанавливаются в гаджетах несовершеннолетних. Зачастую устанавливаются программы, в которых отсутствует необходимость в повседневной жизни, — добавил Кирилл Пашкевич. — Следует также обратить внимание, появились ли у детей банковские платежные карты. Особенно в последнее время широко распространилась практика, когда наркодилеры перечисляют денежные средства на банковские карты, причем их оформляют непосредственно сами подростки».

belta.by

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Еда с привкусом горечи в Лунинецком районе

Еда с привкусом горечи в Лунинецком районе

21.03.2022
Photo of У Лунінецкім раёне ўстаноўлена 5 ранней невядомых месцаў масавага пахавання жыхароў, забітых нацыстамі ў гады Вялікай Айчыннай вайны

У Лунінецкім раёне ўстаноўлена 5 ранней невядомых месцаў масавага пахавання жыхароў, забітых нацыстамі ў гады Вялікай Айчыннай вайны

21.03.2022
Photo of Массовый сев ранних зерновых начался в Брестской области и в Лунинецком районе тоже…

Массовый сев ранних зерновых начался в Брестской области и в Лунинецком районе тоже…

21.03.2022
Photo of Уроженка Микашевич Светлана Хаврукова — Лауреат Международного конкурса пианистов!

Уроженка Микашевич Светлана Хаврукова — Лауреат Международного конкурса пианистов!

21.03.2022
Photo of Товарищеский матч по мини-футболу организовали в колледже Лунинца

Товарищеский матч по мини-футболу организовали в колледже Лунинца

21.03.2022
Photo of Ещё два пожара в Лунинецком районе. Горели хозпостройки

Ещё два пожара в Лунинецком районе. Горели хозпостройки

21.03.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть