Быстрые деньги. Как злоумышленники вовлекают подростков в распространение наркотиков

Начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Кирилл Пашкевич рассказал журналистам, на какие уловки идут злоумышленники при вовлечении подростков в распространение наркотиков,

«Виртуальная реальность таит в себе много опасностей, и зачастую здесь злоумышленники пользуются доверчивостью и наивностью, в том числе и несовершеннолетних. В настоящее время интернет является основным источником распространения наркотиков. В глобальной сети встречается очень много различного рода предложений легкого, быстрого, главное, как это преподносится, легального заработка. Такие сообщения рассылаются в социальных сетях или мессенджерах. Если несовершеннолетний проявляет заинтересованность, в дальнейшем общение продолжается, как правило, в Telegram. В ходе общения предлагаются большие заработки, сообщается об отсутствии каких-либо рисков. Естественно, многие ребята, поверив в такие обещания быстро и легко заработать большие деньги, становятся на преступный путь, занимаясь распространением наркотиков», — отметил Кирилл Пашкевич.

Чаще всего несовершеннолетние, распространяя наркотики, задерживаются правоохранителями уже в течение месяца, отдельные личности попадаются при попытке совершения первой же закладки. «Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы в любом случае находили время для общения со своими детьми, как бы там ни складывалась ситуация. Нужно разъяснять ребятам, чем чревато распространение наркотиков, каким образом происходит вовлечение в этот преступный бизнес, о вредных последствиях употребления этих наркотиков», — подчеркнул милиционер.

«Кроме того, важно обратить внимание на различного рода браузеры, мессенджеры, которые устанавливаются в гаджетах несовершеннолетних. Зачастую устанавливаются программы, в которых отсутствует необходимость в повседневной жизни, — добавил Кирилл Пашкевич. — Следует также обратить внимание, появились ли у детей банковские платежные карты. Особенно в последнее время широко распространилась практика, когда наркодилеры перечисляют денежные средства на банковские карты, причем их оформляют непосредственно сами подростки».

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