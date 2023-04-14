«Быстрые деньги» Прокуратура разбирается с незаконными сделками в Брестской области

Органы прокуратуры Брестской области за 2022 год и истекший период 2023 года для защиты в порядке гражданского судопроизводства имущественных прав граждан, которым были оказаны финансовые услуги вне банковских учреждений, предъявили свыше 30 исков о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности.

Справочно. Чаще всего услугами некредитных финансовых организаций пользуются лица с низким или средним уровнем дохода, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию. Многие их них ввиду недостаточной юридической и финансовой грамотности не имеют полного представления о правовом характере заключаемых договоров, последствиях ненадлежащего исполнения обязательств, в отдельных случаях обеспечиваемого залогом единственного жилья.

К примеру, прокуратура Кобринского района выявила факт незаконного совершения сделки по отчуждению жилого помещения, которое было единственным местом жительства одиноко проживающего и не работающего онкобольного инвалида III группы.

Как оказалось, с целью получения займа на оплату ежедневных потребностей и лечение названный гражданин продал коммерческой организации квартиру в центре города за 7,2 тыс. рублей. Затем тут же получил ее в пользование на основании договора финансовой аренды (лизинга). В силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств мужчина был вынужден совершить сделку по отчуждению недвижимости на крайне невыгодных для себя условиях, чем воспользовалась другая сторона. По истечении срока договора лизинга уплате подлежало более 23 тыс. рублей и предусматривались штраф за неуплату ежемесячного лизингового платежа в размере 50% от него, а также неустойка и пеня.

Из-за несоблюдения изначально невыполнимых условий внесения платежей предприятие обратилось в суд с иском о выселении мужчины без предоставления другого жилого помещения.

В целях защиты имущественных прав гражданина прокурор Кобринского района обратился в суд со встречным иском об установлении факта ничтожности сделок ввиду их притворности.

По результатам рассмотрения гражданского дела суд удовлетворил исковые требования прокурора и отказал в иске коммерческой организации о выселении.

Решение не вступило в законную силу, может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.

Работа по судебной защите нарушенных имущественных прав граждан продолжается.

Служба информации прокуратуры Брестской области

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