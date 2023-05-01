Бюджет прожиточного минимума повышается с 1 мая в Беларуси

В Беларуси с 1 мая повышается размер бюджета прожиточного минимума (БПМ),

Новые размеры БПМ в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам будут действовать с 1 мая по 31 июля 2023 года.

Как ранее поясняли в Минтруда и соцзащиты, размер БПМ в среднем на душу населения составит Br352,13. По сравнению с нормативом, установленным на период с 1 февраля по 30 апреля этого года, это выше на 3,1%.

Что касается БПМ для основных социально-демографических групп, в отношении трудоспособного населения его размер будет Br389,53 (ранее — Br377,14); пенсионеров — Br265,96 (ранее — Br256,7); детей в возрасте до трех лет — Br224,26 (ранее — Br217,39); детей в возрасте от трех до шести лет — Br308,56 (ранее — Br300,03); детей в возрасте от шести до восемнадцати лет — Br378,15 (ранее — Br365,76).

Изменение БПМ автоматически влечет пересмотр различных надбавок и повышений, встроенных в систему соцзащиты, а также отдельных социальных выплат, которые зависят от размера БПМ. Так, изменяются размеры госпособий семьям, воспитывающим детей, повышения к пенсиям для отдельных категорий пенсионеров, доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, которые получают пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и социальные пенсии.

belta.by

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