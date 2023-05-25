Бюджета и благоустройство: завышение стоимости на Брестчине

Выполнение работ по содержанию (эксплуатации) объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных средств обязывает бухгалтерскую службу исполнителя выполнять соответствующую учетную работу, при этом соблюдая нормы законодательства по учету и особенности налогообложения.

Как сообщили “Лунінецкім навінам” в Комитете государственного контроля Брестской области, в целях совершенствования экономического механизма развития жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения снижения затрат в этой сфере Президентом Республики Беларусь издан Указ в соответствии с которым обороты по реализации работ по содержанию (эксплуатации) объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных средств, по Перечню определяемому Совмином, освобождаются от налога на добавленную стоимость.

Применение освобождения от НДС в отношении оборотов по реализации таких работ является правомерным при одновременном выполнении следующих условий: работы выполняются в отношении объектов внешнего благоустройства населенных пунктов и поименованы в Перечне, утвержденном Правительством, при этом работы должны выполняться в пределах границ населенного пункта, и осуществляются за счет бюджетных средств.

Следует учитывать, что освобождение от НДС применяется, даже если оплата выполненных работ поступает не напрямую с бюджета, а например от генподрядчика.

При проведении контрольно-аналитических мероприятий Комитетом государственного контроля Брестской области выявлен ряд нарушений по рассматриваемой тематике, в результате чего стоимость выполненных работ была завышена более чем на 100 тыс. руб., возмещены 26,5 тыс. руб. средств бюджета, использованных с нарушением законодательства, доначислены налоги в сумме 125,8 тыс. руб.

Контроль за расходованием средств бюджета продолжается.

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