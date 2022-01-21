ОбществоПроисшествия

Бывает же: не поделили проход в магазин

21.01.2022
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В дежурную часть Ганцевичского РОВД поступило заявление 33-летнего местного жителя, который сообщил о совершенном в отношении него противоправном деянии: 25-летний знакомый нанёс ему два удара в область лица и повредил принадлежащий ему автомобиль «Мерседес».

Правоохранители установили, что конфликт между потерпевшим и фигурантом произошел вблизи одного из магазинов. При входе мужчины столкнулись плечами, а когда потерпевший попытался выяснить, в чем причина такого поведения со стороны знакомого, тот нанёс ему два удара рукой в область лица. Отвечать потерпевший не стал, чтобы не развивать конфликт и направился в сторону торговых прилавков.

Совершив покупки и выйдя из магазина, заявитель позвонил обидчику по телефону и предложил встретиться, чтобы разобраться в возникшей ситуации. Когда последний прибыл на место встречи, то без объяснения причин нанёс удар ногой в область багажника автомобиля, чем причинил материальный ущерб на сумму 700 рублей.

Следователями дана правовая оценка действиям молодого человека, в отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство.

По информации УВД Брестского облисполкома

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