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Бывшая жительница Лунинца признала себя экстремисткой!!!

05.10.2022
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Светлана Гарда, прочитав мнение о своём «опросе», выдала очередной опус – «Телеграм-каналы «Новости Столина» и «Лунинец online» расространяют экстремистские материалы»

Таким образом, дама сама признаётся в экстремистской деятельности да ещё задаётся вопросом — а как расценит прокуратура распространение экстремистских материалов, коими признаны материалы её медиапомойки?

Откроем Светлане Гарде великую для неё тайну))) Распространение экстремистских материалов и реакция на них – это абсолютно разные вещи)))

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Red

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