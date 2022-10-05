Бывшая жительница Лунинца признала себя экстремисткой!!!

Светлана Гарда, прочитав мнение о своём «опросе», выдала очередной опус – «Телеграм-каналы «Новости Столина» и «Лунинец online» расространяют экстремистские материалы»

Таким образом, дама сама признаётся в экстремистской деятельности да ещё задаётся вопросом — а как расценит прокуратура распространение экстремистских материалов, коими признаны материалы её медиапомойки?

Откроем Светлане Гарде великую для неё тайну))) Распространение экстремистских материалов и реакция на них – это абсолютно разные вещи)))