Бывшего начальника будут судить в Лунинце за хищения и превышение служебных полномочий

Прокуратура Лунинецкого района направила в суд уголовное дело в отношении 64-летнего бывшего руководителя одной из строительных организаций, которому инкриминированы хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и их превышение, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере.

Согласно материалам дела мужчина с декабря 2015 года по декабрь 2021 года приобретал у частной компании, учредителем которой являлся его сын, металлоконструкции без проведения необходимых процедур закупок, чем причинил возглавляемому предприятию ущерб в сумме свыше 56 тыс. рублей.

Он же в июле 2022 года дал указание заведующей склада, не осведомленной о его преступном умысле, произвести отпуск теплоизоляционных плит стоимость более 1 тыс. рублей, которые были доставлены водителем предприятия по месту жительства директора.

После изучения материалов дела в прокуратуре Лунинецкого района пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст.210 и ч.3 ст.426 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело находилось в производстве Лунинецкого районного отдела Следственного комитета.

При передаче дела в суд прокурор оставил без изменения ранее примененную к мужчине меру пресечения – домашний арест. И поскольку в ходе предварительного следствия обвиняемый не возместил в полном объеме ущерб, прокурор предъявил гражданский иск, который направлен в суд для рассмотрения одновременно с уголовным делом.

Служба информации прокуратуры Брестской области

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